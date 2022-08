Caccia cinesi in attività nello Stretto di Taiwan

La Cina sta intensificando l’attività militare intorno allo stretto di Taiwan in vista di una possibile visita della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, che dovrebbe arrivare oggi a Taipei. Secondo quanto riferito al Financial Times da un funzionario di Taiwan, diversi caccia cinesi hanno volato questa mattina nei pressi della linea mediana che divide lo Stretto di Taiwan, a ricordare a Taipei che l’aviazione di Pechino potrebbe raggiungere l’isola in pochi minuti.

E secondo funzionari militari dei due paesi, le unità militari del Southern Theatre Command dell’Esercito popolare di liberazione cinese, che è responsabile del Mar Cinese Meridionale e di alcune missioni legate a Taiwan, sono entrate in stato di massima allerta. ASKANEWS

