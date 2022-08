Draghi sblocca privatizzazione Ita: accordo vicino con la tedesca Lufthansa

Ita, Draghi scioglie il dilemma privatizzazione: accordo vicino con Msc-Lufthansa. Si sblocca il dossier Ita, nonostante il governo sia ormai pro tempore, incaricato solo per gli affari correnti: la privatizzazione della compagnia aerea nata dalla ceneri dell’ex vettore di bandiera Alitalia va avanti. Nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà infatti indicata la cordata MSC-Lufthansa come quella scelta per prendersi l’80% della compagnia aerea italiana. A rivelare la nuova mossa è il quotidiano romano Il Messaggero.

Che il governo sia in carica o non lo sia, tutto seguirà il suo corso: ciò che si temeva era lo stallo del dossier, con una crisi di governo in corso. Il premier, si legge sul quotidiano, dopo aver riflettuto avrebbe preso la decisione di dar corso al processo che trasferirà nella cordata Msc-Lufhtansa i quattro quinti del vettore. Non resta quindi che attendere il principio della prossima settimana.(affaritaliani.it)

