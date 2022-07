PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 23 luglio 2022

Una causa contro l’obbligo vaccinale, il distanziamento sociale, il green pass e tutto l’impianto di un sistema che, di fatto, rischia di liquidare i gravi effetti avversi da vaccino come reazioni di routine. In realtà siamo di fronte ad una casistica che, sia a livello nazionale che internazionale, dimostra tutt’altro. Ma un essere umano può essere sacrificato in nome di un astratto e presunto interesse pubblico superiore?

Ospiti della puntata di sabato 23 luglio 2002:

Alberto Micalizzi, Dottore Commercialista e Ricercatore Universitario. Svolge attività di ricerca sull’impatto delle politiche economiche e monetarie sulla crescita aziendale e sulla relazione tra andamenti borsistici ed economia reale. Ci parlerà del perchè l’Euro ha perso il 15% contro Dollaro in pochi mesi, dei principali rischi all’orizzonte per l’economia italiana e dopo aver alzato i tassi, cosa potrebbe fare ora la BCE per combattere la pericolosa spirale dei prezzi delle materie prime con cui tutti facciamo i conti.

Avvocato Fabio Massimo Nicosia presidente di Diritto e Mercato associazione che ha promosso una causa con il Tribunale di Roma che ha adottato un’ordinanza giuridicamente MOSTRUOSA: ha stabilito che La Corte Costituzionale RESPINGERA’ le questioni di costituzionalità sulla vaccinazione obbligatoria.

Giudice Alessandra Chiavegatti, oggi in servizio al Tribunale di Bologna, fino a gennaio in servizio al penale di Bergamo e in passato già pm a Brescia che interverrà sulla sentenza della collega di Firenze che ha riammesso al proprio posto di lavoro una psicologa sospesa.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, IN ONDA OGNI SABATO ALLE 20,30 SU BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

cliccando qui ► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Condividi