PIAZZA LIBERTA’: goccia a goccia, salute all’ultimo sangue

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, torna sabato alle 20,30 su Byoblu con i protagonisti di uno studio scientifico che hanno analizzato il sangue di “vaccinati e non”. Il microscopio ottico in campo oscuro ha rivelato cose che voi umani non riuscireste mai a immaginare.

Ne parleremo con i medici che hanno effettuato questa importante ricerca appena pubblicata su una rivista scientifica.

Gli ospiti della puntata: GOCCIA A GOCCIA cosi fuori, come dentro. Salute all’ultimo sangue, sono:

1) Franco Giovannini, Medico Chirurgo, Omotossicologo, si occupa di Emodiagnostica microscopica, OssigenoOzonterapia, Agopuntura, Omeopatia, Omeotossicologia; e – da più di 30 anni, di Medicina del terreno. E’ titolare del Centro Medico Biodiagnostica Giovannini, sede della AMBB di Mantova.

2) Gianpaolo Pisano, Medico Chirurgo Specialista in Otorinolaringoiatria, Master in Citologia, Ricercatore presso Univ. UNISED.

3) Riccardo Benzi Cipelli, Merico Chirurgo Specialista in Odontomastologia, Parodontologo, titolare Studio BENZI Dental Clinic Vigevano

Nel presente studio – dicono gli autori – abbiamo analizzato, con un microscopio ottico in campo oscuro, gocce di sangue periferico fresche prelevate mediante pungidito dal polpastrello 1006 soggetti analizzati: 948, pari al 94% del totale evidenziavano, dopo inoculo di vac cini a mRNA a distanza media di un mese, varie alterazioni dello stato di aggregazione degli eritrociti e la presenza nel sangue periferico di particelle di varia forma e dimensione di dubbia natura.

In 12 soggetti sono state eseguite analisi del sangue con la stessa metodica prima della “vaccinazione”, con quadri ematologici assolutamente normali. Le alterazioni trovate dopo inoculazione dei vaccini a mRNA rafforzano il sospetto che le modificazioni sarebbero da riferirsi in prima battuta ai vaccini stessi.

Nello studio vengono riportati in dettaglio 4 casi clinici, scelti come riassuntivi e rappresentativi dell’intera casistica. Sono necessari ulteriori approfondimenti per definire l’esatta natura delle particelle riscontrate nel sangue per individuare possibili soluzioni.

Per saperne di più, segui la trasmissione sabato 30 luglio alle 20,30 su BYOBLU Dt 262, su Tivùsat canale 462, su Sky canale 816 e sul sito di Byoblu.

