Migranti in Albania, giudici li fanno tornare tutti in Italia

Torneranno in Italia tutti e 43 migranti che erano stati portati in Albania martedì scorso. I trattenimenti non sono stati convalidati dai giudici della Corte d’appello di Roma

Secondo quanto si apprende, i giudici hanno sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla corte di Giustizia Ue. I richiedenti asilo torneranno nel nostro Paese già da sabato. E non è la prima volta che accade. Anche i precedenti trasferimenti organizzati dal governo – ad ottobre e a novembre scorsi – sono stati annullati dalle decisioni dei magistrati della sezione immigrazione del tribunale di Roma, che non ha convalidato i trattenimenti disposti dalla questura della Capitale.

La prima decisione dei giudici

La prima pronuncia risale al 18 ottobre ed ha riguardato 12 richiedenti asilo bengalesi ed egiziani portati nel centro di Gjader. I giudici, si legge nelle ordinanze simili tra loro, hanno negato la convalida dei trattenimenti per “l’ impossibilità di riconoscere come ‘Paesi sicuri’ gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell’inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi diritto ad essere condotte in Italia”. TiscaliNews