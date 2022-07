Covid, Magrini (Aifa) contro la vitamina D

Covid, nuovo giro di vite sugli integratori a base di vitamina D. Lo ha annunciato Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, oggi a Roma durante la presentazione del Rapporto Osmed 2021 sull’uso dei medicinali in Italia. Sulla base di un maxi studio pubblicato ieri sul ‘The New England Journal of Medicine’, da cui risulta che “su tutti i parametri considerati” la vitamina D – ha riassunto Magrini – sarebbe “priva di effetti utili”, il Dg ritiene “probabile a breve una revisione della Nota 96 che aveva già determinato un utilizzo più mirato di questo farmaco”, producendo “un risparmio di diverse decine di milioni l’anno”.

LEGGI ANCHE

► Studio italiano: la vitamina D aiuta nella battaglia contro il Covid

► Covid, studio: vitamina D ha ruolo importante nella prevenzione



Magrini auspica inoltre una “campagna di sensibilizzazione” e “nuovo un lavoro più stretto con le Regioni sull’ambito dell’appropriatezza” prescrittiva, “uno dei più importanti”. (Adnkronos)

Condividi