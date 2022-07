Green pass per i neonati? Il caso di Pediatotem, la App dei pediatri

Quando un’applicazione che dovrebbe migliorare le comunicazioni fra pediatri e genitori inizia a proporre nelle proprie funzioni quella di caricare il green pass si inizia a sentire la puzza di controllo sociale.

Stiamo parlando di Pediatotem, applicazione nata nel 2016 per tenere sotto controllo la salute dei propri figli attraverso un canale privilegiato con il medico. In poche parole è l’ennesimo progetto di telemedicina, l’ultima frontiera nella mercificazione del rapporto fra paziente e medico.

L’app Pediatotem

Fra le varie funzionalità di Pediatotem, come quella di tenere un registro delle ricette, ricordare ai pazienti la scadenza dei vaccini o l’archivio dei referti, il caricamento del green pass è una novità.

Come infatti ci ha segnalato una mamma preoccupata, è ora possibile per i propri figli, dai neonati ai più grandi, inserire nel registro la certificazione verde. Senza contare che un bambino di pochi mesi non dovrebbe mai avere a che fare con tamponi o vaccini, la stessa esigenza di inserire il green pass fa sorgere qualche sospetto. È forse vicino l’avvento di un nuovo obbligo di pass?

L’assistenza tecnica dell’app si è giustificata parlando di una esplicita richiesta proveniente dai fruitori stessi, quindi da genitori e pediatri. Eppure il green pass in Italia non è più obbligatorio da mesi e anche la vaccinazione non ha mai raggiunto fasce d’età così basse come quella dei neonati.

La normalizzazione del green pass

Ecco allora che sembra delinearsi un quadro preoccupante. Lasciando da parte speculazioni sull’autunno caldo, sembra evidente che il progetto sia quello di normalizzare il “pass sanitario”.

Dal Parlamento Europeo che proroga il green pass nonostante molti stati abbiano terminato lo stato d’emergenza, alla non completa eliminazione dello strumento una volta finito l’obbligo sono diversi i segnali di allarme.

Il messaggio che si cela dietro è abbastanza chiaro: il green pass è qui per restare. Come in molti avevano infatti già ipotizzato rendere consuetudine la necessità di dimostrare una propria “adeguatezza” potrebbe diventare un sistema.

Ricominciare lentamente, posizionando il green pass in alcuni luoghi strategici renderà più facile per la mente adeguarsi. Trovarlo nell’app per la salute del tuo bambino potrebbe quindi essere solo un altro passo in questa direzione. https://www.byoblu.com

