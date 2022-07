Armando Manocchia: perché è importante andare a votare

Perché è importante andare a votare?

Prima di tutto per legittimare la democratura, cioè la dittatura travestita da democrazia.

Poi per restare nella grande famiglia Ue che ci ha permesso di non farci guerra tra eurobei – e scusate se vi pare poco,

Per lavorare un giorno alla settimana in meno e guadagnare come se lavorassimo un giorno in più grazie all’euro.

Per evitare di stampare la lira. Volete mettere? Le stamperie di soldi falsi sono a Napoli e a Francoforte. Noi abbiamo ovviamente scelto Francoforte perché affetti da esterofilia.

Per avere e mantenere caro il pareggio di bilancio in Costituzione. Ma vi pare poco?

Per avere uno dei debiti pubblici più alti al mondo che lasceremo almeno ad altre sette generazioni.

Per godere dei vantaggi dati dal Patto Stato Mafia.

Per stare nella Nato che ci potrebbe difendere da eventuali attacchi da parte di Andorra o San Marino.

Per restare membri della più grande onuorganizzazione criminale al mondo dopo l’OMS€,

Per continuare ad essere una delle impotenze economiche mondiali.

Per essere uno tra i primi Paesi al mondo in fatto di libertà di informazione.

Per essere il paese con più leggi al mondo e soprattutto per avere l processi in tempi brevi, con solo una media di 7 anni, insomma, tra in più veloci al mondo.

Per avere una Giustizia giusta dove nessuno viene incarcerato in attesa di processo e dove gli errori giudiziari sono tra i primi al mondo.

Per avere imbarazzo nella scelta di trovare lavoro e mettere insieme il pranzo con la cena. Ben 12 milioni di italiani godono di questi privilegi.

Per vantare la svendita di grandi e importanti aziende a livello internazionale perlopiù finanziate con soldi pubblici.

E poi mi fermo qui, perché tanto “laggente” che non capisce una beata mazza, vota e rivota gli stessi fantocci al servizio delle elites finanziarie mondialiste.

Armando Manocchia

