Facebook censura la lettera del prof. Sinagra a Giorgia Meloni

LA MELONI HA COLPITO: Facebook censura la lettera del prof. Sinagra a Giorgia

Questa mattina alle ore 9.15 Facebook ha censurato la mia “lettera aperta all’On. Giorgia Meloni” del 23 luglio, impedendomi l’uso del social per 30 giorni.

Le misure autodifensive e cioè la vendetta di Nostra Signora della Garbatella, non hanno tardato a farsi sentire, tuttavia inutilmente poiché il mio post è stato ripreso anche da testate giornalistiche online ed è stato letto e viene letto da migliaia di persone.

Questa è la riprova che ho colto nel segno e la Signora Meloni ha avvertito una forte contrazione sfinterica a causa delle prossime votazioni politiche.

È evidente che non c’entra niente l’algoritmo o lo stesso Zuckerberg, ma è intervenuta la mano censoria dello staff della Meloni.

Continuerò a scrivere su Telegram, ma questa mattina stessa presenterò ricorso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro Facebook per l’immediato annullamento dell’illegittima misura violativa delle stesse condizioni di contratto, oltre che della libertà costituzionale di espressione del pensiero e di altri diritti e libertà costituzionali. Con richiesta di risarcimento del danno.

La Giorgia Meloni non pensi di mettere a tacere una voce critica nei suoi confronti, imponendo la censura e nascondendo la verità.

Non pensavo di fare tanta paura alla giovinetta della Garbatella.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

