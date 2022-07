Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato alla schiena in piena notte a Milano, nella zona della movida di corso Como. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda mentre una sua amica di 22 anni, sotto shock per l’accaduto, è stata portata al Fatebenefratelli. Nessuno dei due è in pericolo di vita. L’aggressore sarebbe poi scappato a bordo di un’auto. Sul caso indaga la polizia. tgcom24.mediaset.it

Condividi