Emorragia cerebrale, Vincenzo Bruni muore a 29 anni

Dolore e sgomento nel Vibonese per la morte a soli 29 anni di Vincenzo Bruni, giovane imprenditore nel campo dell’information technology, da tempo trapiantato in provincia di Parma. Una devastante emorragia cerebrale ne ha provocato, nelle scorse ore, il decesso presso l’ospedale di Cesena. Bruni era in vacanza con la moglie Erica Orecchio e i suoi due bambini: Gabriel (due anni) e Leonardo (di appena due mesi).

Il giovane, dopo il diploma da perito tecnico-industriale e varie esperienze lavorative, aveva fondato la Semantik Lab, azienda insediata nel Parmense, a Felegara, frazione di Medesano, che gestiva insieme alla moglie e al cognato. www.calabrianews.it

Condividi