Vaiolo scimmie, Lgbtq+ contro governo Biden: ‘si sta diffondendo nella nostra comunita’

Decine di membri della comunita’ LGBTQ+ di New York hanno manifestato contro il governo di Joe Biden per la sua risposta, da loro giudicata insufficiente, contro il diffondersi del vaiolo delle scimmie. “Si sta diffondendo nella nostra comunita’ e stiamo provando tutti a vaccinarci ma non possiamo, e tutto questo e’ stupido. Non dovrebbe andare cosi’, dovremmo essere in grado di prevenirlo”, sostiene Wyatt Harms, uno dei manifestanti. ANSA

