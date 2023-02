Zelensky: ‘con armi a lungo raggio la guerra finirà prima’

“Grazie al presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa da 2,2 miliardi di dollari. È importante rafforzare le forze di difesa ucraine. Insieme agli Usa ci schieriamo contro il terrore! Più a lungo raggio sono le nostre armi e più mobili sono le nostre truppe, prima finirà la brutale aggressione della Russia”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l’annuncio del Pentagono di un nuovo invio di armi all’Ucraina, tra cui missili di precisione a lungo raggio.

In un altro messaggio su Telegram, Zelensky ha poi riferito di aver incontrato il vicepremier e ministro della Difesa Nazionale della Polonia Mariusz Błaszczak. "Insieme ad altri partner e al Ministro della Difesa dell'Ucraina, ha preso parte al terzo incontro degli Stati membri della nostra coalizione di carri armati. Ci auguriamo che gli accordi raggiunti in merito alla fornitura di veicoli corazzati occidentali all'Ucraina portino presto i primi risultati. La creazione della 'coalizione dei carri armati' non riguarda solo il rafforzamento delle forze armate, ma anche l'accelerazione della liberazione dei territori ucraini", ha sottolineato Zelensky, ringraziando la Polonia per il sostegno.