Milano, 3 rapine violente in poche ore

Milano – Un ragazzo di 25 anni finito all’ospedale in codice giallo. Questo il risultato di un’aggressione avvenute alle 2 di notte di mercoledì 20 luglio, in via Chiesa Rossa, periferia sud di Milano. Sul posto è arrivata una volante della polizia di Stato, dopo che è arrivata al 112 la segnalazione di una lite in corso. In realtà gli agenti hanno trovato due italiani di 25 anni che avevano appena subito una rapina.

In base a quanto ricostruito, i ragazzi sono stati aggrediti da un gruppo di persone che dopo averli picchiati, gli ha portato via portafogli e smartphone. Uno dei due, per via delle contusioni riportate, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano.

Altre due rapine

Martedì 19 luglio altri due tentativi di rapina si erano registrati in via Toce, zona Gratosoglio e via De Castilla, sulla scalinata della Biblioteca degli Alberi, zona Isola. Nel primo caso, verso mezzogiorno un 16enne italiano è stato avvicinato da un un uomo col volto nascosto, che gli ha intimato di consegnare lo smartphone. Al suo rifiuto, è iniziata una colluttazione, nella quale la vittima è stata ferita al braccio, per fortuna in modo lieve, con un coltello. Soccorso, il minore è stato trasportato all’ospedale Policlinico di Milano.

Poco meno di 12 ore più tardi, intorno alle 23.30, un altro tentativo di rapina si è consumato in via De Castiglia. Qui, una ragazza e un ragazzo, entrambi di 19 anni, si trovavano sulla scalinata della Biblioteca degli alberi, quando un uomo ha cercato di rubare lo smartphone e la sigaretta elettronica di lei. I due, però, hanno resistito e a quel punto è arrivato un complice del rapinatore che li ha minacciati con un coltello, cercando di strappare la collanina alla giovane. Anche il secondo uomo però ha fallito e alla fine i due non sono riusciti a rubare nulla. www.milanotoday.it

