Malore alla guida e schianto, morto il politico Luigi Tranquillino

È Luigi Tranquillino il 67enne milanese morto in un incidente sull’Autostrada A14 tra Ortona e Lanciano (in Abruzzo) nella giornata di martedì 19 luglio.

Tranquillino, ex consigliere di zona 2 per due legislature dal 2006 con Rifondazione Comunista e in maggioranza tra i rappresentanti di Sinistra X Pisapia, stava guidando il suo Renault Kangoo per raggiungere la Puglia insieme alla moglie. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita di Lanciano: il 67enne sarebbe stato colto da malore, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un tir che lo precedeva e che trasportava profilati in ferro.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 ma per l’ex politico milanese non c’è stato nulla da fare. La moglie, invece, è stata trasferita all’ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano. L’esatta dinamica dell’incidente, comunque, è al vaglio della polizia stradale di Vasto Sud.

Luigi Tranquillino – Il ricordo del mondo della politica

Dopo la notizia della morte di Luigi Tranquillino, diversi esponenti del mondo politico milanese lo hanno ricordato

“Luigi era una persona appassionata alla politica. Conosciutissimo a Milano […] – ha scritto Roberto Cenati, presidente dell’Anpi di Milano -. La sua passione erano le questioni internazionali, sulle quali era difficile avere identità di vedute. Luigi però aveva una dote: quella di saper ascoltare, pur mantenendo le proprie posizioni. Era una persona estremamente intelligente, che ricorderemo sempre per il suo profondo legame con la nostra Associazione e per il suo contributo mai banale che sapeva apportare al nostro dibattito interno”.

“È una grave perdita per tutti i comunisti di Milano, per tutti coloro che lottano per la libertà e la giustizia sociale – si legge in una nota di Patria socialista Milano -. Ci mancherai Luigi, che la terra ti sia lieve Compagno”. www.milanotoday.it

Condividi