Fine del “governo dei migliori”, Di Maio: “pagina nera per l’Italia”

Crisi di governo, con una maggioranza risicata passa il voto di fiducia: presenti 192, votanti 133, maggioranza 67, favorevoli 96, contrari 38.

Mario Draghi, senza nemmeno attendere l’ufficialità, si infila in auto e va al Quirinale per comunicare a Mattarella che l’esecutivo non ha il sostegno necessario per andare avanti.

«Una pagina nera per l’Italia. La politica ha fallito, davanti a un’emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare. Si è giocato con il futuro degli italiani. Gli effetti di questa tragica scelta rimarranno nella storia». Lo scrive in un tweet Luigi Di Maio.

