Arnaldo Vitangeli – Canale youtube Lafinanzasulweb: le vere ragioni della crisi del governo

A quanto pare, il tempo di Draghi alla presidenza del Consiglio è finito e il banchiere dovrà lasciare Palazzo Chigi a seguito della posizione di “non fiducia” del Movimento 5 Stelle. Ma quali sono le vere cause di questa crisi di governo? Cosa c’entra la guerra in Russia e la crisi sociale che sta devastando l’Italia ed è destinata a peggiorare? E soprattutto la caduta di Draghi è davvero una buona notizia o si tratta di una tattica del potere per ingannare nuovamente gli italiani?

Condividi