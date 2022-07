Di Maio: crisi di governo potrebbe privare l’Ucraina delle armi

La crisi politica italiana potrebbe privare l’Ucraina delle armi. È l’avvertimento del ministro degli esteri Luigi Di Maio, in un’intervista a Politico, in cui lancia un appello al voto di fiducia del Parlamento al presidente del Consiglio Mario Draghi.

«I russi proprio ora stanno celebrando di aver fatto cadere un altro governo occidentale», ha affermato. «Ora dubito che possiamo inviare armi» in Ucraina «È uno dei tanti problemi seri». «Se il governo cade mercoledì, non avremo il potere di firmare nuovi contratti per l’energia e questo è grave perché siamo diretti verso l’inverno», ha segnalato poi. Di Maio, riferisce Politico, ha sottolineato che Draghi è stato uno dei leader occidentali più duri contro Putin e tra i primi a proporre forti sanzioni e il congelamento delle riserve estere della Russia, oltre a sostenere la candidatura dell’Ucraina all’UE.

Su Giuseppe Conte, ha detto Di Maio a Politico, «la cosa incredibile è che si tratta di un ex primo ministro che attacca Draghi, aiutando la propaganda di Putin e l’autocrazia sulla democrazia». Le azioni di Conte sono ciò che «gli fa più male», ha detto Di Maio a Politico. https://www.cdt.ch

