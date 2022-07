Usa, “Biden segue da vicino gli sviluppi politici in Italia”

Roma, 15 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta seguendo “da vicino” gli sviluppi politici in Italia con le dimissioni annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan.

“Direi che il presidente Biden ha un profondo rispetto per il primo ministro Draghi, quindi ovviamente sta seguendo molto da vicino l’evolversi della situazione e vedremo che cosa succede”, ha detto Sullivan.Il Senato italiano ha votato ieri la fiducia all’esecutivo, ma il Movimento Cinque Stelle, che fa parte della coalizione di governo, si è rifiutato di partecipare al voto.

Draghi ha annunciato le sue dimissioni dopo che il Movimento Cinque Stelle ha boicottato il voto, ma le sue dimissioni sono state in seguito respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha invitato a presentarsi in Parlamento per rendere comunicazioni affinché si effettui una valutazione della situazione.Draghi dovrebbe presentarsi in Aula mercoledì prossimo.

