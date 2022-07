Malore alla guida, auto sbanda e investe gruppo di ciclisti: 4 morti

Grosseto – Un’auto, nella zona di Braccagni a Grosseto, è sbandata travolgendo un gruppo di ciclisti. Tra questi si contano almeno tre morti e sei feriti. Anche l’uomo alla guida del mezzo è deceduto, probabilmente a causa di un infarto. Al momento dell’incidente ha accusato un malore e invaso l’altra corsia. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Al momento dell’incidente, il gruppo di ciclisti stava percorrendo via Aurelia Vecchia. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118.

I superstiti: “Siamo vivi per miracolo” – “Ho visto l’auto che era già nell’altra corsia dopo la curva, ho urlato ‘state attenti’ e mi sono sfilato all’ultimo posto poi lo schianto. Sono vivo per miracolo”. Lo ha raccontato Enrico Guazzini, agente della polizia municipale di Grosseto, che era nel gruppo di ciclisti amatoriali travolti dall’auto. L’uomo era in testa al gruppo e ha visto l’utilitaria nell’altra corsia da lontano. tgcom24.mediaset.it

Condividi