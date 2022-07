Governo, Letta: la decisione del M5s ci divide

“Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra: è una scelta che ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa a Milano.

Chiederemo di fare una verifica per capire se questa maggioranza c’è ancora o no”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, sottolineando come sia “evidente che la scelta annunciata da Conte e dal M5s rimette in discussione molte cose, e in una maggioranza così eterogenea ci sono dei distinguo. Ma io non mi preoccupo, esiste il voto di fiducia che è fondamentale”.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, prima dell’inizio della seduta al Senato ha sondato i capigruppo della maggioranza per verificare se esiste la possibilità di evitare il voto di fiducia sul dl Aiuti e di votarlo per articoli.

“Non votare la fiducia al governo è un fatto grave, è doverosa una verifica di maggioranza”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sottolineando che “una crisi di governo nel bel mezzo di una guerra è un chiaro atto di irresponsabilità, così si condanna il Paese al baratro”. tgcom24.mediaset.it

