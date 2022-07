Alla scuola materna grembiule giallo “per la parità di genere”

Il grembiule giallo per bambini e bambine così da favorire la parità di genere. E’ quanto consigliato in una circolare dal dirigente dell’Istituto comprensivo Salutati – Cavalcanti per la scuola materna di Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, per il prossimo anno scolastico. Il giallo sarà l’unico colore consentito nella scuola dell’infanzia per l’anno successivo (2023/2024).

Per la scuola primaria resta il colore attuale del grembiule con la precisazione che non è prescritta alcuna lunghezza, soprattutto se questa debba differenziare le bambine e i bambini. A tal proposito l’Istituto pistoiese ritiene utile spiegare le motivazioni che hanno comportato questa scelta:

Uniformità con la scuola Primaria – Si è voluto uniformare la scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria. Al Collegio dei docenti è sembrato incoerente che per i due ordini dello stesso Istituto si procedesse con due scelte diverse; quindi se da anni c’era un colore per tutti alla Primaria, è sembrato naturale che fosse così anche per l’Infanzia;

Scelta identitaria – Attraverso il colore unico si intende creare un sentimento di Comunità, di gruppo, nel quale i bambini e le bambine possano sentirsi importanti vicendevolmente, nella fiducia condivisa che i bisogni e gli obiettivi saranno soddisfatti e raggiunti con l’impegno dell’unione.

Grembiule giallo per la parità di genere

Si premette innanzitutto che con “parità di genere” si intende avere gli stessi diritti e non che i bambini e le bambine sono uguali. Poi, come spiegano le “Indicazioni nazionali del primo ciclo”, lo sviluppo dell’identità di genere, ha la sua stagione cruciale solo nella preadolescenza (tra gli 11 e i 14 anni). Dunque, nella scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine hanno diritto a ricevere una educazione al rispetto delle differenze di genere, senza stereotipi, per far sì che negli anni successivi possano costruire una identità basata su principi di rispetto reciproco. Pertanto, il Collegio dei docenti, perseguendo il contrasto alla creazione e allo sviluppo degli stereotipi di genere, ha deciso di unificare il colore del grembiulino. https://www.today.it/

