Attivista Pd morsa da un cinghiale in spiaggia

Brutta avventura per Rossana Padoan Falcone, 57 anni, morsa da un cinghiale mentre si trovava sulla spiaggia di Vernazzola a Sturla in provincia di Genova. E’ stata la donna stessa, attivista del locale circolo Pd a Voltri, a denunciarlo pubblicamente. In particolare ha raccontato che l’animale le ha morso il braccio poco dopo che lei aveva finito di mangiare una pizza.

Morsa da un cinghiale al braccio

La Padoan, impiegata in un’azienda di assicurazioni, aveva deciso di andare in spiaggia dopo il suo turno di lavoro. Lì, intorno alle 19:30, ha mangiato anche una pizza. A un certo punto, però, ha visto comparire il cinghiale accanto a lei. All’inizio ha pensato bene di non muoversi, quindi è rimasta immobile, pensando che l’animale fosse attratto dal cartone della pizza. Con sua grande sorpresa invece l’animale ha attaccato lei direttamente, mordendole il braccio.

La 57enne allora ha iniziato a urlare mentre gli altri bagnanti fuggivano in preda al terrore. Poi per fortuna è arrivata un’altra donna che l’ha soccorsa. All’ospedale San Martino, infine, le hanno fatto l’antitetanica e un ciclo di antirabbica. Inoltre dovrà assumere anche un antibiotico 3 volte al giorno. Sentita da Repubblica, Rossana ha detto: “È intollerabile che i cittadini corrano un rischio del genere, ero in una spiaggia dove, proprio a fianco a me, fino a pochi minuti prima, avevo avuto la compagnia di una coppia con un bimbo nel passeggino: se avesse morso lui? E poi quella spiaggia è accessibile alle persone disabili, perché metterle a rischio?”. liberoquotidiano.it

Condividi