La Spezia, accoltella la ex inseguendola sul bus: arrestato albanese

La Spezia, 8 luglio 2022 – Un pomeriggio di terrore a Spezia. Un uomo ha accoltellato la ex compagna trentenne inseguendola fin sul bus dove la giovane ha cercato di rifugiarsi. Lei è grave ma non in pericolo di vita, trasportata nella shock room dell’ospedale spezzino, dove i medici curano le profonde ferite. Problemi in particolare a un polmone e alla fronte. Entrambi i punti vitali sono stati raggiunti da fendenti. Lo scrive www.lanazione.it/la-spezia

L’uomo, di origini albanesi, mentre la trentenne è italiana, è stato inseguito e poi bloccato dalla polizia. Aveva cercato di rifugiarsi in un portone, ma gli agenti sono riusciti a individuarlo. E’ stato portato in questura. Una vicenda che lascia sotto shock la città e che ripropone il tema della violenza di genere.

La donna è stata inseguita lungo dall’uomo. Lei ha cercato riparo su un autobus ma l’aggressore è riuscito a raggiungerla, a trascinarla fuori dal mezzo e appunto a colpirla con un coltello. Paura tra i passanti, molti hanno chiamato le forze dell’ordine dando l’allarme. Poi la corsa in ospedale dove ora la donna è ricoverata.

I due hanno due figli che dopo la separazione sono rimasti a vivere con la madre.

Condividi