Biden: metterei il veto a una legge federale contro l’aborto

Il presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden metterebbe il veto a una legge federale che mettesse al bando l’aborto. Biden lo ha detto dalla Casa Bianca pensando all’eventualità che i repubblicani vincano le elezioni di metà mandato in novembre, e con la maggioranza al Congresso cerchino un colpo di mano per vietare l’aborto ovunque. L’interruzione di gravidanza è già fortemente limitata in metà degli Stati dell’Unione dopo la sentenza della Corte Suprema di Washington a maggioranza repubblicana, che ha annullato la storica sentenza Roe vs Wade che garantiva il diritto d’aborto a livello federale.

Legge federale contro l’aborto, “non succederà”

“Ora i miei amici repubblicani parlano di far passare al Congresso un divieto federale, allargando le posizioni estreme che stanno prendendo in alcuni Stati. Questo vorrebbe dire che il diritto di scegliere sarebbe illegale in tutto il paese, se avessero successo. Lasciate che vi dica una cosa: finché io sarò presidente non succederà, perché metterei il veto” ha detto Biden.

Quanto alla Corte Suprema e alla sua sentenza sull’aborto, Biden ha di nuovo usato parole durissime:” Non possiamo permettere a una Corte Suprema fuori controllo che lavora in congiunzione con elementi estremisti del partito Repubblicano, di revocare libertà e autonomia personale”. Un monito rivolto anche ad eventuali altre decisioni della Corte di cui si parla, per esempio in merito alle nozze gay. (askanews)

Condividi