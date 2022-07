Piacenza in Lombardia: strafalcioni del ministero dell’Istruzione

Un documento ufficiale del ministero dell’Istruzione ha collocato erroneamente la città di Piacenza in Lombardia, invece che in Emilia-Romagna. Ma non è l’unico errore nel testo: anche Chieti è stata piazzata in “Abbruzzo”, scritto con due b.

Firmato dal direttore generale del Miur, Fabrizio Manca, è l’allegato di un decreto che stabilisce l’elenco delle Province che possono attivare un percorso di orientamento per i licei. Il progetto si chiama “Biologia con curvatura biomedica” ed è rivolto ai licei classici e scientifici sia statali che paritari. Sono compresi anche quelli con sezione a indirizzo sportivo e con l’opzione “scienze applicate”.

Il ministero dell’Istruzione ha ammesso quello che hanno definito un “errore materiale”, si è scusato e assicura che è già stato corretto. tgcom24.mediaset.it

