Malore improvviso, Viviana Citterio muore a 25 anni

È profondo il cordoglio a Calolzio per la scomparsa di Viviana Citterio, 25 anni appena, venuta improvvisamente a mancare nella serata di lunedì 4 luglio, nella casa in centro dove viveva insieme alla mamma Valeria. Ancora da chiarire con esattezza le cause del prematuro decesso, sul quale stanno cercando di andare a fondo i medici dell’Ospedale Manzoni di Lecco, dove la giovanissima è stata trasferita in ambulanza nel disperato tentativo di salvarla. Lo scrive il giornale locale www.leccoonline.com

Viviana Citterio, secondo quanto è stato possibile apprendere, non era particolarmente conosciuta in paese, dove però in molti la ricordano per i suoi caratteristici e vivaci capelli colorati, grazie ai quali non era difficile notarla a passeggio lungo le strade. Descritta come una ragazza intelligente e profondamente sensibile, aveva una grande passione per gli animali ed era particolarmente affezionata ai suoi due cagnolini, con i quali amava condividere le sue giornate.

Una perdita straziante, la sua, soprattutto per la mamma Valeria, già dolorosamente colpita in anni passati dalla prematura scomparsa del marito e, in seguito, del compagno con cui aveva iniziato un nuovo capitolo di vita. La data dei funerali di Viviana non è ancora stata fissata.

