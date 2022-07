Cremona, fa cadere due ciclisti: accoltellato automobilista

Accoltellato dopo una lite per motivi viabilistici: è successo nella notte in corso Garibaldi, nel pieno centro di Cremona, e il ferito, un automobilista 32enne cremonese, ha riportato lesioni da taglio alle braccia e alle gambe ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, erano le 22:30 e il 32enne avrebbe eseguito una manovra che avrebbe causato la caduta di due giovani in biciletta, a quanto pare stranieri. Stando a quanto raccontato dal ferito, i due, una volta rialzatisi, lo hanno aggredito e uno dei due ha estratto il coltello colpendolo più volte. Fendenti per fortuna “parati” dall’uomo che, proteggendosi con le mani, ha evitato lesioni più gravi.

https://tg24.sky.it/milano/2022/07/06/ciclisti-accoltellamento-auto-cremona

Condividi