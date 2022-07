Copenaghen, spari in un centro commerciale: diverse vittime

A Copenaghen, in Danimarca, colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un grande centro commerciale, il “Fields”. Ci sarebbero diverse vittime, secondo quanto riferito dalla polizia danese. “Siamo presenti in gran numero e massicciamente al Fields, dove abbiamo ricevuto segnalazioni di spari”, riferisce la polizia di Copenaghen.

La polizia danese ha fatto sapere di aver fermato una persona in relazione alla sparatoria. «Al momento non possiamo dire di più sull’identità della persona», hanno riferito le forze dell’ordine su Twitter.

