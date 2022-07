Cava de’ Tirreni, stroncato da infarto il dr. Vincenzo Capuano

Cava de’ Tirreni in lutto: stroncato da un infarto fulminante il dottor Vincenzo Capuano. Un infarto fulminante è stato fatale per lo stimato ginecologo, dott. Vincenzo Capuano, deceduto nella sua abitazione a Cava de’ Tirreni. L’intera città è in lutto per la sua scomparsa, avvenuta a soli 59 anni. Lo scrive il giornale locale www.positanonews.it

Ha ricoperto il ruolo di dirigente di primo livello negli ospedali di Capua, Santa Maria Capua Vetere e Aversa, prestando servizio anche alla clinica Tortorella di Salerno.

L’intera comunità metelliana sin dalle prime luci dell’alba si è stretta al dolore della famiglia, in particolare della moglie Antonietta e dei figli Andrea e Simone con numerosi messaggi di cordoglio apparsi anche sui social.

