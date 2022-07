Libia, manifestanti appiccano il fuoco al parlamento di Tobruk

Un gruppo di manifestanti ha attaccato l’edificio della Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk, in Libia. I manifestanti, secondo quanto riferito dall’emitente Al-Arabiya, hanno dato fuoco a diversi armadi e arredi e hanno bruciato documenti ufficiali della Camera. Un bulldozer guidato da un manifestante si è schiantato contro un cancello dell’edificio, rendendo più facile l’irruzione dei manifestanti all’interno del Parlamento.

Alcune auto degli agenti sono state date alle fiamme, mentre altri manifestanti, alcuni dei quali hanno sventolato bandiere verdi dell’ex regime di Muammar Gheddafi, hanno lanciato in aria i documenti raccolti dagli uffici.

L’attacco ha avuto luogo sullo sfondo di un perdurante stallo politico fra le fazioni rivali di Tripoli e Bengasi, mentre il Paese è afflitto da diversi giorni da continue interruzioni di corrente e dal blocco di diverse installazioni petrolifere. “Vogliamo avere la luce”, hanno intonato i manifestanti. (askanews)

Hungry and angry citizens in Libya hunt down politicians. Parliament in Tobruk almost destroyed. Homes lack light and people can't make ends meet. pic.twitter.com/vhP5D2fa4E

— RadioGenova (@RadioGenova) July 2, 2022