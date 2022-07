Aumento di casi Covid, ultime raccomandazioni dell’OMS

Diversi paesi europei stanno registrando un aumento significativo delle nuove infezioni da Covid-19 quando la maggior parte di questi paesi non ha misure in vigore. C’era la sensazione che la pandemia fosse finita, ma i dati mostrano che la situazione è molto diversa. Il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge, dice a Euronews che non si dovrebbero posticipare le vacanze ma usare un po’ di buon senso.

Le raccomandazioni dell’OMS

Hans Kluge: ”Non dobbiamo accontentarci. Ciò non significa che le persone debbano sospendere le vacanze, assolutamente no, ma dobbiamo proteggere i più vulnerabili, vaccinarci e fare un richiamo. Nei paesi in cui c’è un forte aumento in ambienti chiusi e affollati con una ventilazione non buona, ha senso indossare una maschera per proteggersi. Sappiamo anche che c’è una tempistica, un paio di settimane dopo l’aumento dei casi, i ricoveri aumentano, ma anche in questo caso non dovremmo spaventare la gente a non andare in vacanza ma usare del buon senso”.

