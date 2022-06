“Parole in Libertà”, vivere inermi nell’angoscia e nella paura. Armando Manocchia

“Parole in Libertà”, puntata dedicata alla volontà di non arrendersi, di comprendere i fatti che entrano nelle nostre vite dapprima con approccio soft, quindi in tempi relativamente brevi vederli trasformati in obblighi pretestuosi e strumentali.. Pensando all’ospite ideale stante gli argomenti scelti il primo nome che mi è balzato alla mente è stato Armando Manocchia direttore del sito web “Imola Oggi”, conferenziere e valente patriota.

“Con lui, autentica anima di luce, parlerò dela realtà nella quale siamo immersi, di risveglio consapevole di chi tuttora e nonostante le evidenze stenta a comprendere la delicatezza del momento storico, delle prospettive di breve periodo e delle precauzioni difensive da adottare per evitare danni maggiori.”

