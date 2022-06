Draghi non ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte – Il presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dal M5s. Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi. Era stato lo stesso ex premier a rivelare, a suo dire, un’intrusione da parte di Mario Draghi. Poi il chiarimento tra i due.

► “Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte”

