Pentagono: in Italia un battaglione Usa per la difesa aerea

Biden annuncia più truppe Usa in Italia e in Europa – Gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente americano Joe Biden durante il summit Nato a Madrid. “Oggi – ha spiegato – lanciamo un messaggio: l’Alleanza atlantica è forte e unita”. Biden ha quindi aggiunto che Putin cercava di ottenere “il modello Finlandia per l’Europa” e invece avrà “il modello Nato”.

In Italia un battaglione per la difesa aerea

In particolare, il Pentagono fa sapere che gli Usa invieranno in Italia un battaglione per la difesa aerea a corto raggio composto da 65 militari. Il gruppo, precisano al dipartimento della Difesa Usa, è un’unità subordinata al battaglione per la difesa aerea a corto raggio stanziato in Germania. tgcom24.mediaset.it

