Migranti, Roma: flash mob per lo Ius scholae

Un flashmob per lo Ius scholae in piazza Capranica, dietro Montecitorio per celebrare un matrimonio simbolico tra l’Italia e un milione e mezzo di giovani di origine straniera nati e/o cresciuti in Italia che attendono tempi piu’ certi per diventare cittadini italiani, quali si sentono a tutti gli effetti.

Il flashmob arriva il giorno prima dell’arrivo della legge di riforma sullo IUs Scholae in Commissione Affari Istituzionali alla Camera e fa parte campagna nazionale “Dalla Parte Giusta della Storia” promossa dalla Rete per la Riforma della Cittadinanza. L’Italia pero’ sembra ancora in ritardo a presentarsi all’altare. Tante le testimonianze di ragazzi che stanno aspettando di ottenere la cittadinanza e che nel frattempo hanno dovuto rinunciare alle opportunita’ concesse ai propri coetanei. ANSA

