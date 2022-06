PIAZZA LIBERTA’ – i diritti fondamentali sono inviolabili

Puntata di PIAZZA LIBERTA’ del 25 giugno 2022 – I DIRITTI FONDAMENTALI SONO INVIOLABILI

dottoressa ALESSANDRA CHIAVEGATTI

prof. PIERFRANCESCO BELLI

prof. ALESSANDRO MELUZZI

prof. ALBERTO CONTRI

sono gli ospiti di Armando Manocchia su BYOBLU, la TV dei cittadini Canale 262 Dt. Ca816Sky 462Tivusat.

Nell’ambito di una sempre più trasparente informazione, il programma Piazza Libertà, condotto da Armando Manocchia, illustra, in questa nuova puntata, gli aspetti più nascosti all’informazione mainstream.

Il professor Pierfrancesco Belli parla dei passaggi amministrativi della governance UE ed italiana per i quali la stessa Unione europea, nella gestione della ‘psicopandemia’, si è arrogata la competenza di sostituire quegli Stati compiacenti, che nella sostanza hanno mantenuto responsabilità tradotte in violazioni della Costituzione e delle libertà fondamentali sulle sperimentazioni cliniche e di farmacovigilanza. Sperimentazioni che si sono tradotte in una incessante sequela di eventi avversi che producono decessi inspiegabili e disabilità di ogni tipo che affliggono la nostra comunità, che si è sottoposta sotto ricatto alla sperimentazione.

Altra ospite di questa puntata la dottoressa Alessandra Chiavegatti. Il suo intervento riguarda la prosecuzione del piano di “vaccinazione” nonostante sia emerso come l’efficacia e la sicurezza dei vaccini contro il covid sia più che traballante.

Si tratta di sostanze, spiega la dottoressa, dal contenuto che si vuole mantenere addirituttura segreto attraverso una farmacovigilanza disincentivata, da chi per legge dovrebbe svolgerla, attraverso la negazione delle morti improvvise e degli eventi avversi, facendo passare come ansiosi e depressi coloro che li hanno subiti in prima persona.

Il professor Alberto Contri interviene per confermare che anche la libera espressione e informazione stanno subendo un attacco mai visto in un paese democratico, ovviamente sotto la maschera della protezione dell’utenza dalle false informazioni, con l’obiettivo di tacitare le libere coscienze e di creare una società sempre più omologata e obbediente, a partire dalle nuove generazioni.

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Condividi