Kiev, capo intelligence: “Svolta ad agosto, torneremo ai confini del 1991”. La ritirata da Severodonetsk è stata “tattica e organizzata, il nostro comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni”. Lo ha detto il capo dell’intelligence militare ucraino Kyrylo Budanov, assicurando che “l’Ucraina tornerà ai suoi confini del 1991. Non ci saranno altri scenari e non ne stiamo considerando altri. Prima della fine dell’anno i combattimenti attivi diminuiranno praticamente a zero. Riprenderemo il controllo dei nostri territori nel prossimo futuro”, ha detto. E ha aggiunto: “A partire da agosto si verificheranno eventi che dimostreranno al mondo che la svolta comincia ad avere luogo“.

Sindaco di Severodonetsk: “Città interamente occupata dai russi”

Oleksandre Striouk, sindaco di Severodonetsk, ha annunciato che i russi hanno il “totale controllo” della città. I separatisti filo-Mosca hanno confermato di aver occupato anche dell’impianto chimico di Azot, dove erano rimasti gli ultimi soldati ucraini. E hannoinoltre spiegato che oltre 800 civili che si nascondevano all’interno sono stati “evacuati”. tgcom24.mediaset.it

