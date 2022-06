PIAZZA LIBERTA’, cambiamenti epocali dettati dall’Agenda 2030

A Piazza Libertà tre grandi ospiti insieme ad Armando Manocchia su Byoblu.

Puntata di sabato 18 giugno 2022: i cambiamenti epocali dettati dall’Agenda 2030 dell’ONU.

Il dottor Giuseppe Romeo, analista politico, scrittore, giornalista e accademico. Dopo l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma ha conseguito tre lauree: Giurisprudenza; Scienze Politiche; Scienze Strategiche. Scrittore ed esperto geopolitica interviene per parlare del suo libro più recente “Guerre ibride, i nuovi volti del conflitto” e quindi della situazione geopolitica internazionale in relazione alla guerra Russia-Ucraina.

Il professor Joseph Tritto, medico chirurgo specialista in Chirurgia e Micro-Chirurgia Ricostruttiva Uro-Andrologia a Parigi. Professore in Micro e Nano Tecnologie in Medicina e Chirurgia presso Aston University Birmingham, presidente esecutivo delle NGOs WABT World Academy of Biomedical Sciences and Technologies. Autore del libro: “Cina, COVID19 La Chimera che ha cambiato il Mondo”. Il dottor Tritto spiega su Byoblu la nascita e l’evoluzione dei virus e le loro varianti fino alla situazione attuale degli effetti avversi.

Agenda 2030

Il professor Alessandro Meluzzi psichiatra, psicologo, criminologo, compagno di avventura in questo viaggio con Armando Manocchia nel programma Piazza Libertà. Meluzzi, senza giri di parole esprime in maniera comprensibile ai più, le dinamiche e i nuovi paradigmi della psico-pandemia che hanno portato l’attuale crisi nel mondo e soprattutto nel nostro Paese al fine di infondere una consapevolezza: siamo di fronte a cambiamenti epocali dettati dall’Agenda 2030 del nuovo ordine mondiale gestito dai signori della guerra e del denaro.

