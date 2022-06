M5s, Letta: avevo invitato Conte e Di Maio all’unità

“Era un po’ che la situazione era tesa, quindi non mi ha colto di sorpresa”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando, nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera, della scissione avvenuta ieri nel M5S.

“Ho parlato con entrambi (Conte e Di Maio, NdR), – ha proseguito Letta – mi è capitato di dire a entrambi di dire che essere uniti è un valore, noi” come Pd “abbiamo una certa esperienza di scissioni… Hanno ascoltato tutti e due ma evidentemente non ho nessun titolo per dare consigli” sul tema. (askanews)

