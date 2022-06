Messina – Un uomo è stato trovato morto in strada, in via Luciano Manara. A fare la triste scoperta è stato un passante, intorno alle 7 di ieri, che ha allertato il numero unico di pronto intervento e il 118. Sul posto polizia e un’ambulanza. Si tratta di un 47enne, messinese, che stava andando a trovare la compagna, ma ha accusato un malore che gli è stato fatale. https://messina.gazzettadelsud.it

