Malore improvviso: operatrice ecologica muore in strada mentre lavora

Prato – E’ morta in strada, mentre lavorava. Tragedia a Prato, in via delle Colombaie, dove un’operatrice ecologica ha perso i sensi nella giornata di martedì 14 giugno ed è spirata. Inutile ogni tentativo di soccorso. E’ accaduto intorno alle 9 del mattino. La donna si chiamava Silvia Calistri, 47 anni, residente a Quarrata. Lo scrive https://www.lanazione.it

Lavorava per una cooperativa, la Gulliver, che fornisce servizi di raccolta differenziata per Alia. In quel momento la donna era con un collega. Stavano raccogliendo il multimateriale. Il collega, accorgendosi della gravità della situazione ha chiamato il 118. Intervenuto con un’ambulanza della Misericordia. Chiamato anche un elicottero Pegaso, il cui intervento è poi stato cancellato. La donna è infatti morta in strada. Sotto choc il collega, a sua volta portato in ospedale per precauzione. Sul posto anche i carabinieri e la Municipale. Il pm Lorenzo Boscagli ha disposto l’autopsia.

Secondo quanto riferito, la donna non aveva problemi di salute né patologie pregresse che potrebbero giustificare una morte tanto improvvisa. E’ possibile che le alte temperature di questi giorni possano aver contribuito a provocare il malore, ma non di certo il suo decesso.

Nel frattempo Alia ha fatto sapere di «esprimere profondo cordoglio per questa tragica perdita», e ha porto le sue condoglianze ai familiari dell’operatrice.

