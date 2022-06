La Spezia, ristoratore di 51 anni muore nel sonno

La Spezia, 15 giugno 2022 – Tragedia alla Spezia, dove un ristoratore di 51 anni, Maximiliano Vanucci, conosciuto come “Massimiliano”, è morto nel sonno. E’ stata la moglie Sabrina a dare l’allarme, non ricevendo risposta dal marito. Immediati i soccorsi, ma all’arrivo del 118 l’uomo era già morto. Lo scrive www.lanazione.it/la-spezia

Ed è lutto in città per la famiglia e i tanti amici dell’uomo. Nella serata di martedì ha lavorato regolarmente fino a tardi nel su locale, “I Contadini”, che si trova al parco del Colombaio. Poi è tornato a casa. Nel locale lavorano anche la moglie Sabrina e il figlio Lorenzo, 20 anni.

Il locale, frequentato anche dai giocatori dello Spezia, è stato anche sponsor della società. Era un grande appassionato di calcio. Sia il figlio Lorenzo, che gioca come portiere nel Levanto, in Promozione, che l’altra figlia, Alice, in forza all’Under 17 femminile dello Spezia, giocano a calcio. Cresciuto nel quartiere del Canaletto, lavorava da sempre nella ristorazione. Il funerale, a cura delle onoranze funebri Sant’Andrea, si svolgerà sabato 18 alle ore 10 nella chiesa di San Pio X in via dei Colli, quindi la salma sarà tumulata nel cimitero di Marinsaco.

