Vaiolo delle scimmie, Oms valuta “emergenza internazionale”

La diffusione del vaiolo delle scimmie preoccupa l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) tanto che sta valutando se si tratta di “un’emergenza internazionale”. “Il focolaio di vaiolo delle scimmie è insolito e preoccupante – ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Per questo motivo ho deciso di convocare il Comitato di Emergenza ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale la prossima settimana, per valutare se questo focolaio rappresenti un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”.

Il Comitato di Emergenza è convocato per il 23 giugno, ha precisato Tedros, spiegando che l’Oms “sta anche lavorando con partner ed esperti di tutto il mondo per cambiare il nome del vaiolo delle scimmie” e sarà fatto un annuncio sul nuovo nome “il prima possibile”.

Tuttavia “l’Organizzazione mondiale della sanità non raccomanda la vaccinazione di massa contro il vaiolo delle scimmie”. Benché i vaccini **anti-vaiolo** forniscano “una certa protezione” contro **il Monkeypox**, “i dati clinici sono limitati”, come pure è “limitata l’offerta” di prodotti. Pertanto, “qualsiasi decisione sull’opportunità di utilizzare vaccini contro il vaiolo delle scimmie dovrebbe essere presa insieme dalle persone potenzialmente a rischio e dai sanitari che li assistono, caso per caso sulla base di una valutazione rischi-benefici”

Eemergenza internazionale

Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Oms, in conferenza stampa è molto chiaro. “Lo scoppio globale del vaiolo delle scimmie è chiaramente insolito e preoccupante, ha spiegato. È per questo motivo che ho deciso di convocare la prossima settimana il comitato di emergenza ai sensi del regolamento sanitario internazionale, per valutare se questo focolaio rappresenti un’emergenza di salute pubblica di interesse internazionale”. (Tiscali news)

Condividi