Zelensky: “32mila russi morti in Ucraina, ma per cosa?”

“Ricordate come la Russia sperava di conquistare l’intero Donbass all’inizio di maggio? È già il 108° giorno di guerra, è già giugno. Il Donbass tiene duro”. Nel consueto messaggio della notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge direttamente alle forze di Mosca facendo un bilancio, tragico, dei combattimenti passati e in corso.

32mila russi morti

“Le perdite subite dagli occupanti – spiega -, anche in quest’area, sono estremamente significative. In totale, l’esercito russo oggi ha circa 32.000 morti. Per cosa? Cosa ci avete guadagnato?”, chiede Zelensky che parla poi della situazione nelle regioni del Paese, con la dura battaglia strada per strada in corso a Severodonetsk. adnkronos

