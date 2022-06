Monologo di Littizzetto su referendum, Agcom richiama la Rai

Referendum del 12 giugno e monologo di Luciana Littizzetto a ‘Che Tempo che Fa’, l’Agcom, a quanto apprende l’Adnkronos, ieri ha deliberato un richiamo formale nei confronti della Rai per la violazione dei principi in materia di par condicio e pluralismo durante la campagna referendaria 2022, con particolare riferimento al monologo tenuto dall’attrice nella puntata del 29 maggio del programma di Rai3.

Secondo l’Autorità, infatti, sono state fornite, pur in forma indiretta, informazioni di voto in violazione della legge 28 del 2000 (‘disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica’). ADNKRONOS

