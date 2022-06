Malore a scuola, muore bimba di 9 anni. Disposta autopsia

Trani – Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di una bambina tranese di 9 anni, deceduta venerdì scorso all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie a seguito di un malore. Lo scrive il giornale locale www.bisceglieviva.it

Malore a scuola – Secondo quanto appurato, la piccola – che frequentava la quarta elementare nerl quarto circolo didattico “Beltrani” – era in classe quando ha cominciato a non sentirsi bene. Nessuno aveva presagito quello che sarebbe accaduto qualche ora più tardi: la bambina si è spenta in serata nella struttura sanitaria biscegliese, dov’era stata accompagnata dai genitori, nonostante i disperati tentativi di rianimarla.

I funerali della bimba si sarebbero dovuti svolgere martedì ma sono stati rimandati al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti autoptici. L’episodio ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e cittadina di Trani. La piccola, a giorni, avrebbe ricevuto la prima comunione.

