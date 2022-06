La Libertà non si riceve in dono, si conquista!

LA LIBERTA’ NON SI RICEVE IN DONO, SI CONQUISTA!

UNIAMOCI. CONTIAMOCI. FERMIAMOLI. SALVIAMOCI.

RIPRENDIAMOCI I DIRITTI COSTITUZIONALI E LE LIBERTA’ FONDAMENTALI.

di Armando Manocchia – Premessa doverosa: il sottoscritto promuove e organizza questo INCONTRO senza alcuno scopo personale. Ripeto quanto detto e scritto più volte, e cioé che non ho nessuna intenzione di avere un ruolo o di candidarmi. Il mio intento è quello di contribuire a COSTRUIRE UN FRONTE COMUNE PER ANDARE A GOVERNARE ed è dettato da un obbligo morale verso la Patria, da un dovere civile nei confronti degli Italiani e da un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre, di fronte a questi crimini contro l’umanità.

Premesso ciò, ribadisco che è giunto il momento di dire basta e decidere della propria vita, della propria salute e del proprio futuro senza farselo dettare da traditori e cospiratori al Governo, estromettendoli per sempre dalla politica e da qualsiasi possibilità di interferire con la vita del Paese, dando pietosamente loro la possibilità di essere processati per crimini contro l’umanità.

Coloro che ancora sono ipnotizzati, sappiano che al Governo si è imposta una lobby globale di traditori e cospiratori, una sorta di “cavalieri dell’Apocalisse” che, per loro esplicita ammissione, dicono che lo scopo principale dei crimini perpetrati nei nostri confronti è quello di ridurre la popolazione mondiale sostenendo la balla stratosferica che il Pianeta è “progettato” per non più di tre miliardi di persone.

Se davvero esiste una parte sana delle Istituzioni e della Magistratura, si faccia avanti per incriminare e processare i traditori che hanno reso possibile questo golpe bianco, bandendoli per sempre dalla scena politica.

Abbiamo permesso loro di trasformare l’Italia in una colonia della Germania per quanto riguarda l’economia, della Francia per la cultura, degli Stati Uniti per la politica internazionale e di quella cloaca di Unione Europea per la moneta, la politica fiscale e le cosiddette riforme.

Ora, occorre un’azione coraggiosa e determinata, per la difesa della vita, della salute, della famiglia e della Patria.

Un popolo sano, libero, indipendente e fiero della propria identità è temibile. Non ha paura di niente, non rinuncia facilmente a ciò che è, e soprattutto non si lascia sottomettere senza reagire. Come diceva Paolo Borsellino:

“La Rivoluzione” si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Quella matita, più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara, e più affilata di un coltello.”

Quindi: UNIAMOCI. CONTIAMOCI. FERMIAMOLI. SALVIAMOCI.

Come dico io: “Se salviAmo l’Italia, salveremo il mondo. Se salviAmo gli Italiani, salveremo l’Umanità!”

Non biasimate i capipopolo che sbraitano e sgomitano nelle piazze e sui social. Fanno quello che possono e passano più tempo a denigrare chi gli sta accanto, pittosto che chi li sta sterminando. Molti non hanno ben chiaro chi è il vero nemico. C’è chi lo fa per ignoranza e in buonafede. E altri lo fanno per tornaconto personale.

Occorre far capire loro che o ci salviamo insieme o periamo insieme. Vanno aiutati a capire che bisogna costruire INSIEME un FRONTE COMUNE per cogliere l’unica e forse l’ultima possibilità che probabilmente questi lanzichenecchi ci daranno di andare alle urne, meglio se d’amore e d’accordo, altrimenti volenti o nolenti, bisogna creare le condizioni per andare democraticamente a GOVERNARE.

Coloro che hanno lo scopo di andare in Parlamento, sappiano che non ci andranno con i nostri voti e con il nostro sostegno. Così facendo saranno funzionali a quel sistema che dicono di combattere perchè da un lato legittimerebbero il crimine politico in atto e dall’altro beneficierebbero di emolumenti e godrebbero di privilegi, benefit e prebende lasciando i cittadini italiani nella M.

L’incontro si svolgerà il prossimo 19 giugno 2022 dalle 10 alle 18 e sono invitati soltanto i RAPPRESENTANTI o i RESPONSABILI di Gruppi; Comitati; Associazioni; Fondazioni; Organizzazioni; Confederazioni; Partiti e Movimenti (NESSUNO ESCLUSO) ed ha l’unico e insindacabile e improcastinabile obiettivo di UNIRE le forze necessarie per dare vita ad una UNIONE di Donne e Uomini coraggiosi.

Soltanto INSIEME possiamo contare e soltanto UNITI possiamo incidere in una probabile e forse ultima consultazione popolare della storia di questa che fu una Repubblica dove il minimo che cercheranno di fare per contrastare la sonora sconfitta, saranno i brogli.

Dunque, repetita juvant: è un INCONTRO e non uno SCONTRO. E’ una FESTA e non un FUNERALE. Armatevi di serenità e di sorriso e sarete accolti in una bella cornice con lo scopo di PARLARSI, di DIALOGARE, di FARE e ascoltare PROPOSTE, di stare INSIEME per conoscerci meglio e UNIRCI nella consapevolezza che l’unico modo per raggiungere la meta è UNIRE.

L’incontro è ad INVITO strettamente personale e si terrà in una struttura ricettiva che sarà comunicata soltanto a chi si sarà accreditato entro il 12 giugno con una mail a: direttore.armandomanocchia@imolaoggi.it

Per tutti coloro che ci scrivono perché vorrebbero partecipare – e li ringrazio davvero di cuore per la volontà di contribuire alla realizzazione di questo PROGETTO di SALVEZZA nazionale – ripeto che la partecipazione previo accredito è riservata SOLO ed esclusivamente ai rappresentanti di Gruppi: Comitati; Associazioni; Fondazioni; Organizzazioni; Confederazioni; Partiti e Movimenti

GRAZIE.

Armando Manocchia

