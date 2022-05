Sgomento a Borgosesia per l’improvvisa morte di un giovane medico di base. E’ Alessandro Dellasette che da qualche anno aveva rilevato uno studio medico in centro città. Aveva 33 anni, e abitava in viale Rimembranze, dove è stato trovato senza vita.

Aveva ereditato la vocazione medica dal padre, neurologo. Il giovane medico ha lasciato la mamma Adriana, che vive a Varallo, e un fratello minore. https://laprovinciadibiella.it

► Palermo, scritte contro il ministro Speranza: indaga la Digos

Condividi