Russia, Lavrov: “Putin non ha alcun tipo di malattia o disturbo”

Putin non ha alcun tipo di malattia – “Credo che nessuna persona sana di mente possa vedere in lui i segni di un qualche tipo di malattia o disturbo”. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha respinto le speculazioni che circolano sulla salute del presidente Vladimir Putin e che sono state più volte smentite dal Cremlino.

“Il presidente Putin appare in pubblico ogni giorno. Potete vederlo sugli schermi della tv, potete leggere i suoi discorsi, potete ascoltare i suoi discorsi”, ha detto Lavrov intervistato dall’emittente francese Tf1.

Putin, che compie 70 anni a ottobre, secondo fonti dell’intelligence britannica sarebbe gravemente malato a causa di un tumore. Nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina si era anche detto che i farmaci antitumorali assunti da Putin avessero aumentato il suo livello di aggressività. ADNKRONOS

Il presidente russo Vladimir Putin è già morto, e il Cremlino avrebbe provveduto a sostituirlo con un sosia. A sostenerlo, sia il tabloid britannico Daily Star Sunday, sia una fonte più che autorevole (sia pur anonima) come alcuni ex responsabili dei servizi segreti di Londra.

Gli alti dirigenti dell’MI6 suggeriscono che se lo Zar fosse deceduto in conseguenza alla grave malattia che l’ha colpito da tempo, i vertici del potere russo avrebbero fatto di tutto per tenere nascosta la notizia e antere il segreto il più lungo possibile, soprattutto in una fase così delicata come l’attuale, tra guerra in Ucraina e sanzioni economiche.

